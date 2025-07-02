İnönü Belediyesi, ilçe içerisinde yayaların kaldırımlarda güvenli ve rahat seyahat edebilmeleri için kilitli parke taşı, bordür ve tretuvar çalışmalarını devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Çarşı Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi birinci kısmı tamamlanan çalışmaların ikinci kısım çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. İnönü Belediyesi, ilçenin modern bir çehreye kavuşması için başlattığı refüj ve aydınlatma sistemlerinin yanı sıra cadde ve sokaklardaki kaldırım ve tretuvar çalışmaları ile devam ediyor. İlçede Hükümet Konağı, Düğün Salonu gibi önemli yatırımlar yürütülürken ilçe merkezi ve resmi törenlerin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı - Sağlık Ocağı ve İnler Mağarası yaya ve araç trafiğini sağlayan Mustafa Kemal Caddesi üzerinde kaldırım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçenin çehresini değiştirecek ve ilçe sakinlerinin hayatını daha konforlu hale getirecek olan kaldırım ve kilitli parke taşı çalışmalarının vatandaşlardan gelen talepler ve belirli bir program çerçevesinde yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtti.