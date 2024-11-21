Yoncalı’da uzun süredir yaşanan elektrik kesintileri sorununu çözmek için önemli bir adım atıldı. Vali Musa Işın’ın talimatıyla, bölgedeki elektrik hatlarının toprak altına alınmasına yönelik çalışmalar başladı. Bu projeyle, kesintilerin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Vali Musa Işın, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında OEDAŞ İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu, proje hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Elektrik altyapısının yenilenmesi ve güçlendirilmesi konusuna dikkat çeken Vali Işın, bu çalışmaların hızla tamamlanmasının bölge halkı için büyük önem taşıdığını belirtti.

Vali Işın, projeyle birlikte Yoncalı’nın enerji altyapısının modernleşeceğini ve bunun hem bölgenin gelişimine hem de turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, titizlikle yürütülen çalışmalar için OEDAŞ ekibine teşekkür etti.

Yoncalı’daki bu iyileştirme çalışmaları tamamlandığında, bölgenin enerji altyapısının daha güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması bekleniyor. Projenin kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte Yoncalı halkı, kesintisiz ve daha kaliteli enerji hizmetine kavuşacak.