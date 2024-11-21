Koçaslanlar Otomotiv, 20-22 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Logitrans Fuarı’nda sergilediği Otokar’ın yenilikçi araçlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

İstanbul Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Logitrans Fuarı, lojistik ve taşımacılık sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getirdi. Koçaslanlar Otomotiv, fuarda Otokar’ın Foton Tunland G7 ve hafif ticaride sektörün öncülerinden biri olan Atlas modellerini tanıtarak, sektöre değer katan yenilikçi çözümlerini ve üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, fuar katılımına dair şu değerlendirmelerde bulundu;

"Logitrans Fuarı, lojistik sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri ve biz Koçaslanlar Otomotiv olarak, Otokar markası ile sektöre değer katan bir çözüm sunduğumuz için gururluyuz. Otokar Foton Tunland G7, rakiplerine kıyasla sunduğu kalite ve fiyat avantajı ile birlikte yenilikçi özellikleriyle de taşımacılık profesyonellerine verimlilik ve konfor sağlıyor. Ayrıca, Atlas modeli ile de ağır yük taşıma işlerinde yüksek performans sunarak sektörün beklentilerini karşılıyoruz. Lojistik fuarında lojistikçilerin çözüm anahtarlarından birisi olan aracı sergileyen tek firma olmanın verdiği ayrıcalıkla, tüm sektör paydaşlarımızı standımıza bekliyoruz."

Otokar Foton Tunland G7, rakiplerine göre uygun fiyat avantajı sunarken, 3100 minimetre aks mesafesi ile birinci köprüden geçebilme avantajı sunarak şehir içi taşımacılıkla birlikte uzun yol taşımacılığında da esneklik sağlıyor. Bu özellik, büyük bir kullanım kolaylığı ve verimlilik sunuyor. Ayrıca, 5 yıl veya 100 bin kilometre garanti ile sektördeki rakiplerinden ayrılıyor; rakiplerde genellikle 2 yıl sınırlı garanti sunulurken, Foton Tunland G7, bu alandaki güvenilirliğini uzun vadeli garantisiyle pekiştiriyor. Foton Tunland G7’nin standart olarak sunulan elektrikli bagajı ve sunroof gibi özellikleri ise sektördeki diğer araçlarla kıyaslandığında önemli bir fark oluşturuyor. Bu özellikler, sadece taşıma değil, sürüş konforu açısından da kullanıcı deneyimini ön planda tutuyor.