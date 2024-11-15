Bolu’da dönel kavşak içerisinden yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 74 yaşındaki yaya yaralandı.

Kaza, Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönel kavşak içerisinden Fahrettin A. (74) dönel kavşaktan karşıya geçmek istedi. Bu esnada Nurullah G. idaresindeki 06 DKE 611 plakalı hafif ticari araç yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle Fahrettin A. savrularak kafasını yere çarparak yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Fahrettin A. ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

74 yaşındaki vatandaşın yaya geçidinde olmadığını söyleyen sürücü Nurullah G., "Kaza arabanın arkasında oldu. Ben vurunca adam yere düştü zaten. Araba fırlattı ileriye” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.