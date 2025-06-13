Erzincan’ın İliç ilçesinde virajda yoldan çıkan tır kayalığa çarptı. Kazada tırın üzerindeki iş makinası yere düştü.

Kaza, İliç ilçesi Bağıştan-Ornaj mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemaliye istikametinden Erzincan yönüne doğru seyir halinde olan ağır tonajlı bir tır, keskin virajda karşı yönden gelen bir araçla karşılaştı. Çarpışmayı önlemek amacıyla önce sağa, ardından sola manevra yapan tır, kayalık zemine çarparak durabildi. Manevra sırasında dorsede taşınan iş makinası yerinden kayarak yola düştü.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak trafiği kontrollü şekilde yeniden açtı. Karayolları ekipleri ayrıca, kazanın yaşandığı noktada yol üzerinde oluşan hasarı onararak geçici tamir çalışması gerçekleştirdi.

Her yıl çok sayıda kazanın yaşandığı viraj, özellikle gece saatlerinde sürücüler için ciddi tehlike oluşturuyor. Bölgede yeterli sayıda uyarıcı trafik levhasının bulunmaması ise kazaların başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. İlçe sakinleri ve sürücüler, bu virajın daha güvenli hale getirilmesi için ek önlemler ve trafik işaretleri talep etti.