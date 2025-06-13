Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Erzincan merkez ve ilçelerde bu yıl 15 okul, 143 salonda, 2 bin 539 öğrenci 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek sınavda ter dökecek.

LGS, her yıl olduğu gibi bu yıl da iki oturum şeklinde düzenlenecek. İlk oturum sabah 09.30’da başlayacak. Bu bölümde öğrenciler, Türkçe, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden oluşan toplam 50 soruyu 75 dakikada yanıtlayacak.

Saat 11.30’da başlayacak olan ikinci oturumda ise sayısal branşlar yer alacak. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği bu bölüm için öğrencilere 80 dakikalık süre tanınacak.

Sonuçlar 11 Temmuz’da açıklanacak

Erzincan’da sınav maratonuna katılacak 2 bin 539 öğrenciyi yakından ilgilendiren sonuçlar, 11 Temmuz 2025 Cuma günü duyurulacak. Sınavdan çıkacak puanlar, öğrencilerin tercih edecekleri liselere yerleşmesinde belirleyici rol oynayacak.

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos’ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 arasında gerçekleştirilecek.