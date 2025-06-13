Erzincan’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Art arda çakan şimşekler araç kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Erzincan’da sağanak yağış etkili oldu. Kararan havayı şimşekler aydınlattı.

Erzincan’da aralıklı devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü aydınlattı. Art arda çakan şimşekler araç kamerasına yansıdı.

Sağanak yağışla birlikte bazı mahallelerde apartmanların bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar belediye ekiplerinden su tahliyesi için yardım istedi.