İzmir’de çalışan Munise Demirer, tüm zorluklara rağmen çalıştığı kurumun tek kadın kurtarıcı ve kayar kasa şoförü olarak görevini sürdürüyor. Yolda kalan araçların yardımına koşan Demirer, azmi ve başarısıyla diğer kadınlara örnek oluyor.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Munise Demirer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının tek kadın kurtarıcı ve kayar kasa şoförü. Araba tutkusu, 2 çocuk sahibi Demirer’i genellikle erkeklerin daha sıklıkla görev aldığı kurtarıcı şoförlüğüne yönlendirdi. 18 yaşına gelince ilk işi araba ehliyeti almak olan Demirer, bir süre sürücü kursunda direksiyon eğitmenliği görevinde bulundu. 15 yıldır ağır vasıta araç kullanan Demirer, son olarak 2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında kurtarıcı ve kayar kasa şoförü olarak direksiyon başına geçti. Önce aracını kontrol edip daha sonra araç içerisinde makyajını yaparak güne başlayan Demirer, azim ve çalışkanlığıyla yıllardır mesleğini sürdürüyor.

"Araç tutkusu ağır vasıtaya yönlendirdi"

Ağır vasıta ehliyetini 2010 yılında aldığını ve arabaları çok sevdiğini anlatan Munise Demirer, "İlk başta amacım çalışırken yurt dışını gezmekti. Henüz nasip olmadı. Türkiye içinde gezmeye devam ediyorum. Araç tutkusu beni ağır vasıta araç kullanmaya yönlendirdi" dedi.

"Bütün gün arabanın içerisinde yaşayabilirim"

Kadınlar işlerde geride başladığını fakat güçlü ve azimli olunca birtakım zorlukların üzerinden gelindiğini kaydeden Demirer, "Ben bütün gün arabanın içerisinde yaşayabilirim. Beni ilk görenler önce doğal olarak şaşırıyor, sonra tebrik ediyor. Özellikle kadın vatandaşlarımız gurur duyduklarını söylüyorlar. Büyük araç daha özgüvenli hissettiriyor. Çocuklarıma da örnek olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

"Buradaki erkek arkadaşlarım bana yol gösterici oldu"

Öncelikli olan durumun bu işi sevmek olduğunu aktaran Demirer, "Araç çekme ve kurtarma işi farklı bir boyut. İş makinaları grubuna giriyor. Bunun da belgesini aldım. İsteyen herkes her şeyi başarabilir. Buradaki erkek arkadaşlarımın tecrübesinden çok faydalanıyorum. Onlar bana yol gösterdi, bu işi öğretti. Fiziki anlamda bir erkek gibi olamayız. Fakat alet işler el övünür. Kadınların her şeyi başarabileceklerine inanıyorum. Yeter ki istesinler, azmetsinler ve çalışsınlar" ifadelerine yer verdi.

"Ehliyetimde hiç yer kalmadı"

Munise Demirer, "Burada yerine göre abla, yerine göre abi, yerine göre de Murat abi oluyorum. Gayet iyi geçiniyoruz. Hepsi de çok saygılı insanlar. Birlikte güzel zamanlarınız oluyor. Onlar beni yadırgamıyor. Kadın olarak ehliyetimde hiç yer kalmadı. Bütün sınıf ehliyetlere sahibim. Diğer arkadaşlara da bu konuda hodri meydan diyorum. Kadınız, güçlüyüz" şeklinde ifade etti.