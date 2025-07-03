Kandıra’da trafik akışının güvenli şekilde sağlanması amacıyla 90 kilometre yol çizgi çalışması gerçekleştirildi.

Kocaeli’de orman yangını çıktı Kocaeli’de orman yangını çıktı

Kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve düzenli hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’nın Kurtyeri-Çamkonak, Seyrek-Bağırganlı, Sarısu-Kızılcapınar ve Ballar mahallelerinde yol çizgi çalışmaları yaptı. Yaz turizmiyle birlikte yoğunluğun arttığı bu bölgelerde toplam 90 kilometre alanda yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda 7 ton sarı ve 34 ton beyaz soğuk yol çizgi boyası kullanıldı.

Kaynak: İHA