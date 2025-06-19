Bursa’da seyir halindeki iki motosikletli, yoğun trafikte araçların arasından geçmeye çalıştıkları sırada birbirlerine çarptı. Kontrolden çıkan motosikletler yola savrulurken, kazaya ait anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yoğun trafikten kaçmak isteyen motosikletlilerin trafik kurallarını hiçe sayarak şerit değiştirdiği ve araçların arasından ilerledikleri görüldü. İki motosikletlinin birbirine çarpmasıyla yere savruldukları anlar araç içi kamerasına yansırken, savrulan sürücülerin yardımına çevredekiler koştu. Şans eseri ufak sıyrıklarla atlatılan kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.