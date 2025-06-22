Kayseri’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri’de de AYT heyecanı yaşandı. Adaylar; sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulun yolunu tuttu. Adaylar; görevlilerin kontrolünden geçerek sınava girecekleri salona geçi yaptı. Bazı adaylar sınav saatine dakikalar kala koşarak okula geldi. Okul çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdüren veliler ise çocukları için dua etti.

Öte yandan polis ekipleri de okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, bazı geç kalma durumu olan öğrencileri sınava yetiştirdi.