Bilecik’te bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sırasında kimliğini evde unutan bir öğrenciye motorize polis ekipleri anında müdahale ederek sınavı kaçırmasının önüne geçti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda sınava girecek olan bir kız öğrenci, kimliğini unuttuğunu son anda fark edince büyük bir panik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgede görevli motorize polis ekipleri zamanla yarışarak harekete geçti. Polis ekipleri, öğrenciyi motosikletle evine götürüp kimliğini almasını sağladıktan sonra sınav süresi başlamadan önce yeniden sınav merkezine ulaştırdı. Öğrenci, kimliğiyle birlikte sınav salonuna giriş yaparak büyük bir mağduriyetin eşiğinden döndü. O anlara tanıklık eden vatandaşlar ve sınav görevlileri, gösterdikleri duyarlılık ve hızlı müdahaleden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

"Polis ekiplerimiz kimliğini unutan öğrenciyi sınava yetiştirdi"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Tüm gençlerimize sınavlarında başarılar diliyorum. Var gücümüzle sahada olmaya, geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Kimliğini unutan öğrencimizi motorize polis ekiplerimiz evine ulaştırarak sınava zamanında katılmasını sağladı. Emeği geçen personelimizi tebrik ediyorum" dedi.