Sakarya Büyükşehir Belediyesi, YKS’ye girecek özel gereksinimli bir öğrenciyi yalnız bırakmadı. Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi’nde sınava girecek öğrenciye Serdivan Köprübaşı Mahallesi’ndeki evinden itibaren Büyükşehir yol arkadaşlığı yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sonu YKS Sınavı’na (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) girecek özel gereksinimli bir öğrenciyi yalnız bırakmayan ekipler, öğrenciye Serdivan Köprübaşı Mahallesi’ndeki evinden itibaren sınava gireceği Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi’ne kadar yol arkadaşlığı yaptı. Yapılan hizmetten oldukça memnun olan öğrenci ve ailesi, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Attığımız tüm adımlar, verdiğimiz tüm hizmetler, özel gereksinimli bireyler ve onların ailelerinin ihtiyaçları önceliğinde düşünülüyor ve bu şekilde hayata geçiriliyor. Yanlarında olmak, hayatına dokunmak için gayretle çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.