Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda yangın ihbarına giden itfaiye aracının da bulunduğu zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ormanköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, yangın ihbarına giden 1 itfaiye aracı, 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 tır zincirleme kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kaza sebebiyle zaman zaman durma noktasına gelen kara yolu araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.