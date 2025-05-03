Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın Umut Mahallesi’nde sözünü verdiği park, otopark ve ikram evi tamamlanarak hizmete açıldı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alan üzere yapılan park, mahalle sakinlerinin büyük beğenisini kazandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın "Şimdi Daha Yeşil Şehitkamil" hedefiyle başlattığı çalışmalar kapsamında ilçenin çehresi değişiyor. 1 yıllık görev süresinde kente 24 park kazandıran Yılmaz, bir sözünü daha tuttu. Umut Mahallesi’nin yıllardır beklediği parkın yanı sıra açık otopark ve ikram evi tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı.

Zemine dolgu yapıldı

Başkan Yılmaz, parkın yapıldığı alanın park yapımına müsait olmasa da yaklaşık 1,5-2 metre derinliğinde dolgu ve zemin sıkıştırma ile alan hazırlığı yapıldığını belirterek, "2 bin 900 metrekarelik park alanımızda 800 metrekarelik yeşil alanımız mevcut. Parkımızın oturma ve dinlenme alanları da dahil olmak üzere, sulama, altyapı, inşaat ve peyzaj işlerinin tamamı park bahçeler müdürlüğü ekipleri ve atölye çalışanları ile tamamlandı" dedi.

"Yeşil alanları artıracağız"

Yeşil bir Şehitkamil yolunda çalışmalara devam ettiklerini bildiren Yılmaz, "İnsanlarımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın oynayabileceği alanlar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz Şehitkamil’imizde kişi başına düşen yeşil alan sayısını artırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak" diye konuştu.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yapımı tamamlanan parkın önemli bir sorunu ortadan kaldırdığını ifade ederek, Başkan Yılmaz ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür etti.