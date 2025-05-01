Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 15’incisi düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2024 Ödülü törenle sahiplerine verildi. Saliha Tupal Yeke ile Hayri Aytaş çalışmaları ile ödüle değer görülen isimler oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın kent belleğine ışık tutan önemli araştırmaları desteklemek amacıyla, Nilüfer Belediyesi öncülüğünde, Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) ve Akkılıç ailesinin iş birliğiyle 2010 yılından bu yana düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri sahiplerini buldu.

Akkılıç Kütüphanesi’nde düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, 20. Dönem Bursa Milletvekili Yahya Şimşek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Milli, Gemlik Belediye Başkanvekili Hüseyin Çelik, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Emre Karagöz, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Demirhan Aslan ve Furkan Yavuz, BGC ve BGC Vakfı eski Başkanı Tahsin Ardıç, Akkılıç ailesi üyeleri ve gazeteciler katıldı.

Bursa’nın kültürel ve tarihi değerlerine duyarlı akademisyenler ve araştırmacılar da törende yer aldı.

Programda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yılmaz Akkılıç’ın mirasına, anılarına, çalışmalarına sahip çıkmak için çalıştıklarını belirterek, bu yarışmanın da onlardan birisi olduğunu kaydetti. Yarışmaya Bursa’nın tarihi, mimarisi, sosyal ve ekonomik hayatını inceleyen birçok eserin katıldığını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, jürinin titiz bir çalışma sergilediğini kaydetti. Ödüle değer görülen eserlerin bastırıldığını da anımsatan Başkan Şadi Özdemir, “Bugüne kadar bu yarışma sayesinde çok sayıda kitap basıldı. Bu gece ödüllendirdiğimiz eserler de önümüzdeki yıl basılarak kütüphanemizde yerini alacak. Emek veren herkese çok teşekkür ederim. Nilüfer Belediyesi olarak Bursa’ya değer katan çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

BGC ve BGC Vakfı eski Başkanı Tahsin Ardıç da, 15 yıl önce hayatını kaybeden Yılmaz Akkılıç’ın araştırmalarının kaynak olarak kullanıldığını söyledi. Paydaşlarla birlikte bu ödül töreninin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade eden Ardıç, ödül alanları kutladı.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Milli ise buradaki çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi. Bursa’nın kadim medeniyetlerin merkezi konumunda olduğunu belirten Milli, her medeniyetin derin izlerinin bulunduğunu kaydetti.

Akkılıç ailesi adına konuşan Yener Akkılıç ise yapılan program nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ederek, ödül alanları kutladı.

Konuşmaların ardından Dr. Feza Karaer başkanlığındaki seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda 2024 yılı ödülleri sahiplerini buldu. Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Prof. Dr. Alpaslan Türkkan, Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Doç. Dr. Elifhan Köse Çal, eğitimci Hande Borçbakan ve gazeteci Hacı Tonak’ın yer aldığı seçici kurul, 32 eseri değerlendirdi.

Bu eserler arasında Doktora Kategorisinde “Bursa Muradiye Külliyesi Türbelerinde Gerçekleştirilen Koruma ve Onarım Müdahalelerinin Tarihsel Arka Planı” başlıklı teziyle Saliha Tupal Yeke; Yüksek Lisans Kategorisi’nde ise “Bursa Kumyaka Yerleşimi Geleneksel Kent Dokusu ve Mimarisi: Koruma Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri” başlıklı teziyle Hayri Aytaş ödülün sahibi oldu. Akademi Dışı Kategori’de ise ödüle layık bir eser bulunamadı. Saliha Tupal Yeke ve Hayri Aytaş, ödüle değer görüldükleri için memnuniyetlerini dile getirerek, yaptıkları çalışmalar hakkında konuklara bilgi verdiler.