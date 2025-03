Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 12 Mart İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yıldız mesajında, "Türk Milleti’nin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklâl Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 104. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

"İstiklâl Marşı; vatan ve millet aşkıyla çarpan yüreklerin hürriyet ve bağımsızlığından ödün vermeyeceğinin tescili, milletimizin kederde ve kıvançta birliğinin tercümanı, tarihten silinmek istenen bir milletin imanla yeniden dirilişinin destanı, birlik ve beraberliğimizin mısralara dökülmüş halidir" diyen Yıldız mesajında şunları kaydetti; "Aziz Milletimizin gönül dünyası, yüce hasletleri, cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmi vatan şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’ un veciz dizeleriyle tarihe not düşülmüş ve ölümsüzleşmiştir.

Her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklâl Marşımız, bizi millet kılan vazgeçilmez değerlerimizin en güzel ifadesi olarak, ilelebet yurdumuzun dört bir yanında yankılanacaktır.

Bugün bizlere düşen görev, İstiklâl Marşımızın ruhunu anlayarak her karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu toprakları vatan yapmak için verdiğimiz mücadeleleri gelecek nesillere aktarmak, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaktır.

Aziz milletimiz, kendisine armağan edilen bu eşsiz marşın her kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmeyi sürdürecek, mısralarda yer alan ortak idealleri, ortak duygu birliğini ilelebet muhafaza edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle... İstiklâl Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u; istiklâl ve istikbâl mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum."