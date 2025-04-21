Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin "Yetenek Her Yerde" vizyonu doğrultusunda düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF’25), Giresun Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, etkinliğe katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti. Rektör Can, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda üniversitemizin ev sahipliğinde ve bölgemizdeki 6 paydaş üniversitenin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı’nda sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından fuara katkı sağlayan kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket takdim edildi. DOKKAF’25 Fuarı, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri bir araya getirerek, gençlere istihdam imkânı sunmayı ve kariyer planlamalarında rehberlik etmeyi amaçlıyor. Fuar süresince panel ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Ayrıca İçişleri Bakanlığı, Giresun Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Özel İdaresi, AFAD, Göç İdaresi, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü de fuar alanında stant açarak öğrencilere tanıtım ve bilgilendirme yapacak. Kurumlar, kariyer imkanlarını tanıtmak amacıyla broşürler, afişler, pankartlar, tanıtım filmleri ve görseller aracılığıyla katılımcılara detaylı bilgi sunacak.

Bu yıl Giresun Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinliğin paydaş üniversiteleri arasında ise Avrasya Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi yer aldı.