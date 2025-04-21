Kütahya’nın Simav ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 20.24’te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin 13.43 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Kütahya Valisi Musa Işın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Simav ilçesinde bu akşam saat 20.24’de 3,4 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla bizi müteessir edecek bir durum yoktur. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun" ifadelerine yer verdi.

Deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.