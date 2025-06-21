Çocukların ve gençlerin sosyal, kişisel ve fiziksel gelişimlerine katkı sunacak etkinliklerle bu alanda dikkat çeken hizmetlerin altına imza atan Yeşilyurt Belediyesi’nin Melekbaba Gençlik Merkezinde düzenlediği Çocuk Şenliği, yoğun ilgi gördü. Renkli etkinliklerin yer aldığı şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Yeşilyurt Belediyesi, 7’den 70’e tüm vatandaşların sosyal hayatlarını hareketli ve renkli hale getirecek etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Toplumsal dinamikleri hareketlendirmek ve her yaştan vatandaşın kente olan bağlılığını daha fazla kuvvetlendirmek amacıyla sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal projelerle toplumsal farkındalık oluşturan etkinliklerine hız kesmeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Melekbaba Mahallesi’ndeki Gençlik Merkezinde ‘Çocuk Şenliği’ düzenlendi.

Renkli ve keyifli anlara sahne olan etkinliklere ilgi gösteren çocuklar ve gençler, kendileri için özel olarak düzenlenen sosyal ve sportif etkinliklere katılarak hem hünerlerini sergilediler hem de keyif dolu anlar yaşadılar.

Yaz döneminde her yaştan vatandaşa hitap eden sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ağırlık vereceklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların mutlu olduğu, birlikte güldüğü anlar bizim için çok değerlidir. Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımızın sosyal gelişimine katkı sağlamayı hem de yaz döneminde kaliteli zaman geçirmelerine destek oluyoruz" dedi.

Başkan Geçit, ilçede yaz döneminde mahalleler, sosyal yaşam alanları ve farklı mekânlarda düzenleyecekleri etkinliklerle vatandaşların sosyal hayatlarını daha hareketli hale getireceklerini ifade ederken, "Melekbaba mahallemizde düzenlediğimiz Çocuk Şenliğimizde bu etkinliklerimizin bir parçası oldu. Keyif dolu, renkli anların yaşandığı etkinliklerimize yoğun ilgi gösteren, güzel bir gün geçiren çocuklarımızın mutluluğu her şeyden kıymetlidir. Bu tür etkinliklere farklı mahallelerimizde aralıksız devam edeceğiz." şeklinde konuştu.