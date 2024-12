Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Temiz Yeşilyurt, Sağlıklı Yarınlar’ anlayışı ile hareket ederek vatandaşların daha temiz bir çevrede rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar ilçenin her noktasında çevre düzenleme ve temizlik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

‘Daha Temiz ve Yaşam Standarttı Yüksek Bir Yeşilyurt’ için planlı ve sistemli bir şekilde temizlik hizmetlerini yürüten Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı yaşam şartları için günün her saatinde ilçenin her noktasında hâkim kılmak için yoğun bir tempoyla çalışıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in büyük önem verdiği temizlik hizmetlerinde çıtayı her geçen gün yükselten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki özverisi ve gayreti vatandaşlardan tam not alıyor.

Alanında deneyimli ve uzman ekipler tarafından hazırlanan çalışma takvimi doğrultusunda sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü Binasından ayrılan temizlik personelleri, üç vardiya şeklinde sokakları baştan aşağıya temizlerken, hafriyatlar ve evsel atıklar toplayarak gün boyu da çöp konteyneri temizliği yapıyor.

245 personelin yanı sıra çöp kamyonu, süpürge aracı, arasöz, pikap, kepçe, kamyon ve temizlik aracından oluşan 54 modern ve kapasitesi yüksek araçlarla temizlik seferberliğine devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yol ve sokak temizliğinin yanı sıra gece mesaisinde pazar kurulan alanlarda temizlik ve yıkama faaliyetleri gerçekleştirerek kötü görüntü ve koku oluşmasının önüne geçiyor. İlçenin sokaklarında ve caddelerinde dip bucak temizlik yapan ekipler, çöp kutularını da konteyner yıkama aracıyla yıkayarak dezenfekte ediyor. Çöp kutularının bırakıldığı noktalar da yıkanıp ilaçlanırken, bakteri ve kötü koku oluşumunun önüne geçilerek, daha sağlıklı ve temiz bir çevre sağlanıyor. Mahallelerdeki eski konteynırların bakım, onarım ve temizliği ise belediye atölyelerinde yapıldıktan sonra ihtiyaç duyulan noktalarda tekrar kullanıma sunuluyor.

Yeşilyurt’un temizliği ve vatandaşların huzuru için gece gündüz mesai yaparak temizlik çalışmalarında vites yükselten belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, sunulan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini sundular.

‘Temiz Yeşilyurt, Sağlıklı Yarınlar’ anlayışı ile hareket ederek tüm mahallelerde temizlik çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vatandaşların tertemiz ve pırıl pırıl sokaklarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 7/24 sahada büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarının temiz ve düzenli olması için görevlendirilen ekiplerin aralıksız bir şekilde, tüm cadde ve sokakları temizlediğini dile getiren Başkan Geçit, “Daha temiz ve yaşam standarttı yüksek bir Yeşilyurt için mahallelerimizde başlattığımız temizlik seferberliğimizi her geçen gün artırarak, hemşerilerimizin tertemiz ve pırıl pırıl sokaklarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için bütün imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Tecrübeli ekibimiz ve detaylı temizlik araçlarımız ile çevre temizliğinde maksimum başarı seviyesine ulaşmak için ekiplerimiz, bütün mahallelerimizde gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekiplerimiz, sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayarak ilçemizi köşe bucak temizleyerek atıkları topluyor, parklarda ve ulaşım güzergâhlarında çim biçme ve yaprak toplama gerçekleştiriyor, süpürge araçlarıyla yolları dip köşe temizliyor, parkların temizliğini gerçekleştiriliyor ve ihtiyaç duyulan noktalarda eskiyen ve yıpranan çöp konteynerlerini yenileri ile değiştiriyorlar. Ekiplerimiz temizlik anlamında ne varsa başarıyla yerine getiriyor. Günün her saatinde belirli bir program dâhilinde gerçekleşen temizlik çalışmalarıyla ilçemizi daha yaşanılabilir, daha temiz ve daha nezih bir yer haline getirme adına çalışmalarımız devam edecektir. İlçemizin dört bir tarafını temiz ve düzenli hale getirmek için her gün yoğun bir mesai yapan, alın teri döken, emek veren tüm mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.