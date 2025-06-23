Yeşilyurt Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda başlattığı yenileme çalışmalarıyla yaz aylarında vatandaşlara daha modern, güvenli ve estetik alanlar sunmayı hedefliyor.

Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki sosyal yaşam alanlarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik, çim biçme, çiçeklendirme ve ağaç budama gibi peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra, oyun grupları ve spor aletleri de yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor. Çalışmalar kapsamında mevcut oyun grupları elden geçirilirken, aydınlatma sistemleri de daha güvenli hale getiriliyor. Yaz aylarında yoğun şekilde kullanılan parkların özellikle çocuklar ve aileler için daha işlevsel hale getirilmesi adına sürdürülen çalışmalar vatandaşlardan da takdir topluyor.

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçenin dört bir yanında eş zamanlı sürdürülen yenileme çalışmalarıyla parkların çehresinin değiştiğini söyledi. Başkan Geçit, "İlçemizin dört bir yanında bulunan parkları daha modern, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşturmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yeşil alanlarımız, sadece dinlenme değil aynı zamanda spor, oyun ve sosyalleşme mekânlarıdır. Bu bilinçle ekiplerimiz, parklarda baştan sona bir yenileme seferberliği başlattı. Yenilenen oyun grupları, spor alanları, yürüyüş yolları ve peyzaj düzenlemeleriyle birlikte, parklarımız her yaştan vatandaşımız için cazip hale geliyor" dedi.

Geçit, yaz aylarının gelmesiyle birlikte parklara olan ilginin arttığını belirterek, "Vatandaşlarımızın bu alanlarda huzur içinde vakit geçirmesini istiyoruz. Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği, temiz, düzenli ve fonksiyonel alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada. Her mahallede aynı özeni gösteriyoruz. Sadece merkezde değil, kırsal mahallelerimizde de bu hizmeti sürdürüyoruz. Yaz mevsimini daha verimli, sağlıklı ve keyifli hale getirebilmek adına parklarımızda her detayı titizlikle gözden geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan gelen geri dönüşlerin de kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Geçit, "Hemşerilerimizin memnuniyeti bizim için en büyük motivasyondur. Parklarımızın yenilenmesiyle birlikte yaşam kalitesi artıyor, komşuluk ilişkileri gelişiyor, çocuklarımız sokakta daha güvenli oyun alanlarına kavuşuyor. Bu da bizim için çok değerli. Yeşilyurt’un her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.