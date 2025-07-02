Yeşilyurt Belediye Meclisi, Temmuz Ayı Olağan Toplantılarının 1. Birleşimini Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantıda Muharrem Ayı mesajından geçici elektrik aboneliği kararına, gençlik ve engelli projelerinden imar planlarına kadar birçok önemli gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Geçit, Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı nedeniyle yaptığı konuşmada, Kerbela şehitlerini rahmetle andı. Geçit, "Bu kutlu zaman dilimi bizlere kardeşlik, birlik ve dirilişi hatırlatıyor. Tüm İslam âleminin Muharrem Ayını ve Hicri Yılbaşını tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Geçit ayrıca, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajı paylaştı. Öte yandan bir mizah dergisinde yayınlanan Peygamber Efendimiz’i konu alan karikatüre sert tepki göstererek, "Bu tür provokatif girişimleri şiddetle kınıyorum. Bu hadsizliğe cüret edenler hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında artan orman yangınlarına dikkat çeken Geçit, "Doğamız bize emanet. Hep birlikte sorumluluk alarak doğamızı korumalıyız" dedi.

Konuşmasının ardından başka bir programa katılmak üzere toplantıdan ayrılan Başkan Geçit, oturum yönetimini Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı’ya devretti.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan ‘Geçici Elektrik Aboneliği’ teklifine ilişkin düzenleme, Belediye Meclisi tarafından kabul edildi. Malatya sınırları içinde 06.02.2023 ile 31.12.2024 tarihleri arasında yapılan yapılara yönelik geçici abonelik işlemleriyle ilgili başvuru şartlarının 31.12.2025’e kadar tamamlanması gerektiği belirtildi.

Toplantıda Gençlik ve Spor ile Engelliler Komisyonu tarafından hazırlanan raporlar da kabul edildi. Gençlik ve Spor Komisyonu, amatör spor kulüpleriyle iş birliği yapılmasını ve spor tesislerindeki eksikliklerin giderilmesini önerdi.

Engelliler Komisyonu ise engelli bireyler için farkındalık eğitimleri, mobil sağlık hizmetleri, uygun iş alanları oluşturulması ve belediye bünyesinde Engelliler Birimi kurulmasını teklif etti. Ayrıca Engelsiz Kafe ve Gündüz Bakım Evi projeleri de öneriler arasında yer aldı.

Toplantıda ağırlıklı olarak imar konuları ele alınırken, İkizce Bölgesi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı kabul edildi. Görüşülen diğer imar maddeleri karara bağlanırken bazı gündem maddeleri 2. Birleşimde görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.