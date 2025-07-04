Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı bu kez Çilesiz Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Çilesiz Semt Pazarı’nın alt katına süper market, üst katına ise kütüphane kazandıracaklarını açıkladı.

Yeşilyurt Belediyesi Çilesiz Semt Pazarı’nda düzenlenen toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, kamu kurumlarının temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, ilçede dönüşüm ve kalkınmanın planlı şekilde sürdüğünü vurguladı. Yaylacı, "Yeşilyurt’ta inşa ve ihya faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Mahallelerimizde dönüşümler yaşanıyor, konut teslimleri başladı. Hemşehrilerimizin desteğiyle daha güzel bir Yeşilyurt inşa ediyoruz" dedi.

"Çilesiz Semt Pazarı daha dinamik olacak"

Toplantıda mahalleye kazandırılacak yeni projeler hakkında bilgi veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Çilesiz Semt Pazarı’nın daha aktif ve canlı bir yapıya kavuşturulacağını belirtti. Başkan Geçit, "Alt katına vatandaşlarımızın alışverişlerini rahatlıkla yapabilecekleri bir süper market, üst katına ise gençlerimizin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği bir kütüphane inşa edeceğiz" dedi.

Geçit, katılımcı belediyeciliğin önemine vurgu yaparak, "Mahalle toplantıları sayesinde hemşehrilerimizin taleplerini doğrudan dinliyor, yerinde çözüm üretiyoruz. Belediyecilik sadece alt yapı değil, sosyal ve kültürel hizmetlerle de yaşam kalitesini artırmaktır" ifadelerini kullandı.

"Talepleri yerinde dinliyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise toplantıların verimli geçtiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızla birebir temas kurmak bizim için çok kıymetli. Taleplerin yerinde değerlendirilmesi ve hızla çözüme kavuşması için gerekli adımları atacağız. Çilesiz Mahallesi’ne değer katacak projeleri birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Toplantının sonunda belediye yetkilileri, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri not alarak ilgili birimlerle koordinasyon içinde çalışmaların hızlandırılacağını bildirdi.