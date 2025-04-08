Yeşilyurt Belediye Meclisi’nde Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit’in başkanlığında yapılan toplantıda, Encümen ve İhtisas Komisyonları için seçim yapıldı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantılarına Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit başkanlığında başladı. Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, Encümen ve İhtisas Komisyon Üyelikleri için seçimler gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk olarak bir yıl boyunca görev yapacak encümen üyeleri seçimi gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylama sonucunda Ramazan Yakıcı, Hasan Atay ve Hakan Tuncal Yeşilyurt Belediye Meclisi Encümen Üyeliklerine seçildi. İhtisas Komisyon Üyelikleri için ise açık oylama yapılırken yapılan oylama sonucu komisyon üyeleri de belirlendi. Plan ve Bütçe Komisyonu’na Ramazan Yakıcı, Sabri Akın, İbrahim Aydoğan, Nazım Yıldız, Onur Tümer Ülger seçildi. İmar Komisyonu’na Hasan Atay, Orhan Aslan, Eyüp Kutlubay, Günnur Tabel, Abdurrahman Baydemir seçildi. Meslek Odaları ve Sivil Toplum Komisyonu’na Erkan Özgür, Ahmet Gülmez, Şerafettin Durak, Zuhal Özer, Güven Korkmaz seçildi. Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu’na Orhan Aslan, Halil Durak, Ali Palancı, Yusuf Kocaman, Erol Erdal seçildi. Kadın ve Aile Komisyonu’na Esin Yılmaz, Gönül Özfındık, Ecem Akbulut, Hakan Tuncal, Esra Nur Filinte seçildi. Engelliler Komisyonu’na Mulla Hasan Kaplan, Esra Nur Filinte, Halil Mutlu, Ali Ercan, Mahir Karakaya seçildi. Eğitim Komisyonu’na Mulla Hasan Kaplan, Gönül Özfındık, Esra Nur Filinte, Menderes İnci, Zeki Akdağ seçildi. Gençlik ve Spor Komisyonu’na Gönül Özfındık, Halil Durak, Halil Mutlu, İsmail Yiğit, Mahir Karakaya ve Hukuk İhtisas Komisyonu’na ise Eyüp Kutlubay, Osman Akyol, Sabri Akın, Esin Yılmaz, Menderes İnci seçildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yapılan seçimlerin ardından tüm komisyon üyelerini tebrik ederek, başarılı çalışmalar diledi. Toplantının devamında Yeşilyurt Belediyesi 2024 Yılı Denetim Komisyon Raporu ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verildi. Ayrıca, 14 adet çöp kamyonu alımı için İller Bankası A.Ş.’den kullanılacak kredi için Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit’e yetki verilmesine dair gündem maddesi görüşülerek onaylandı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 14:00’de bir araya gelerek Nisan ayı çalışmalarını tamamlayacak.