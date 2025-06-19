Mübadil kültürünün köklü tariflerini tanıtmak ve köyde yaşayan kadınların ekonomik bağımsızlığına katkı sağlamak amacıyla kurulan Yeşilburç Denee Kadın Kooperatifi’nde geleneksel yöntemlerle birçok ürün üretiliyor.

Köyde atıl durumda olan eski okul binasının İl Özel İdare tarafından tadilat ettirilerek kadınlara tahsis edilmesiyle kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınların ürettiği, ekşi mayalı ekmek, göçmen böreği, reçeller, erişte, tarhana gibi ürünlerin satışı yapılıyor. Kurdukları Yeşilburç Denee Kadın Kooperatifi ile hem yöresel ürünleri unutturmamayı hem de köyde yaşayan ev kadınların ekonomik bağımsızlıklarına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Yeşilburç Denee Kadın Kooperatifi Başkanı Güler Öztürk, "Burası bir mübadil köyü ve buranın ekşi ekmeği, böreği çok meşhur. Yaşlılarımızın bildiği tarifleri kooperatifte yeniden üretiyoruz. Çoğu unutulan ürünlerdi en başında da ekşi mayalı ekmek geliyordu. Buradaki kadınların hepsi ev hanımı hem onlar bu kooperatifle gelir sağlıyor hem bizden sonrakilere de bir iş imkanı sunulmuş oldu" dedi.