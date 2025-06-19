Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yaklaşık 15 saatlik denetimlerde 349 kişi ve 264 araç kontrol edildi, 34 sürücüye ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün 09.00-23.30 saatleri arasında 18 noktada motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Toplamda 54 ekip ve 124 personelin görev aldığı uygulamalarda, 349 şahıs ile 264 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda kusurlu bulunan 34 sürücüye idari para cezası uygulandı.