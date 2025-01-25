Samsun bölgede yılda üretilen 10 milyon fidan, ’Yeşil Vatan’ için geleceğe nefes oluyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, bağlı şefliklerle beraber yılda 134 değişik türde 10 milyon fidan üretiliyor. Üretilen fidanlar talep eden tüm illere gönderiliyor. Bu kapsamda 2024 yılında Samsun’da 1 milyon 850 bin, bölgede ise 10 milyon fidan üretilirken, 2 milyon mevcut fidanının da bakımı sağlandı.

Çalışmalar neticesinde Bafra Kuşkayası Fidanlığı’nda fidan üretimi, peyzaj süs bitkisi üretimi, gelir getirici tür aşılı fidan üretimi, fidan söküm, ambalajlama çalışmaları ve AR-GE çalışmaları yürütülmeye devam ediyor.

Defne yaprağı üretiminden köylülere 16,5 milyon TL kazanç

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği faaliyetleri kapsamında il genelinde 25 bin dekar defne ormanı mevcut olup yıllık yaklaşık bin 500 ton üretim yapılıyor. Bu sayede köylülere 16,5 milyon TL gelir sağlanıyor. 2024 yılında ise 2 ton defne üretimi yapıldı.

Orman yangın önleyici tesis faaliyetleri kapsamında Samsun’da Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 220 km yangın emniyet yolunun bakımı yapıldı. 7 kilometre kule kulübe yolu bakımının yanış sıra 2 bin 789 km’de üretim yolu bakımı olmak üzere toplam 2 bin 789 km yol bakımı gerçekleştirildi. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında da 233 hektar alanlık kısım ağaçlandırılıp, erozyon kontrol ve bakımı sağlandı.