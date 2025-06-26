Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangının gücü ekiplerin hem havadan hem de karadan hummalı çalışmasıyla azaldı. Orman içerisindeki elektrik hatlarındaki patlamalar ise, saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Orman yangını, saat 12.00 sıralarında Bursa’nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasında meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 itfaiye ekiplerine haber verdi. Elektrik hatlarının peş peşe patlaması korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesiyle yükselen alevlerin gücü azalırken, 2 helikopter 19 arazöz, 54 diğer iş ve hizmet Aracı ve 177 personelin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan merkez Yıldırım ilçesi Uludağ etekleri Cumalıkızık köyünde ormanlık alanda başlayan yangın da anında müdahale ile büyümeden söndürüldü.