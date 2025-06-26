Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlardaki derelere 12 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salımı yaptı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ormanda doğal alabalık popülasyonlarının artırılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilite edilmesi ve gen kaynaklarının korunması için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Abant Alabalık Üretim İstasyonunda üretilen kırmızı benekli alabalık yavruları Kıbrıscık ilçesine götürüldü. Kıbrıscık Orman İşletme Müdürü Erdoğan Ören ve İşletme Müdürlüğü personeli tarafından orman içi derelere 12 bin adet kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.