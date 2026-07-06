Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı etkinlikleri kapsamında Keles'te düzenlenen Kocayayla Şenlikleri'nde sahne alan Yenişehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, sergilediği performansla izleyicilerden tam not aldı.

Yenişehir Belediyesi ile Keles Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 'Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun Temsili Gelin Uğurlama Programı' kapsamında sahneye çıkan Yenişehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, performansıyla büyük beğeni topladı. Gösteriyi izleyen Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, ekibi Kocayayla Şenlikleri'nde sahne almaya davet etti.

Davet üzerine Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı etkinlikleri çerçevesinde Kocayayla'nda sahne alan folklor ekibi, Bursa yöresine ait halk oyunlarını başarıyla sergiledi. Renkli kostümleri, uyumlu koreografileri ve sahnedeki enerjileriyle festivale damga vuran öğrenciler, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Folklor öğretmeni Berna Boztekin, programın ardından yaptığı açıklamada, 'Öncelikle öğrencilerimi gönülden kutluyorum. Büyük bir özveriyle çalışarak Yenişehir'imizi en güzel şekilde temsil ettiler. Bizleri misafir eden Keles Belediyesine ve gösterimize ilgi gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Seyircilerimize keyifli anlar yaşatabildiysek ne mutlu bizlere' ifadelerini kullandı.

Yenişehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, başarılı performansıyla hem Yenişehir'i en iyi şekilde temsil etti hem de Bursa'nın zengin halk oyunları kültürünü binlerce kişiye tanıtmanın gururunu yaşadı.