Mersin Yenişehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden, kent estetiğini bozan ve güvenlik riski oluşturan metruk yapılarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. İlçenin dört bir yanında tespit edilen ve tehlike arz eden yapıların yıkımını gerçekleştiren Yenişehir Belediyesi son olarak Çiftlikköy Mahallesi’nde uzun süredir atıl durumda bulunan iki katlı metruk bir binanın yıkımını tamamladı.

Zamanla bakımsız kalan, çökme riski taşıyan ve kimi zaman uygunsuz kullanımlara açık hale gelen metruk binalar, hem mahalle sakinleri için güvenlik sorunu yaratıyor hem de çevre kirliliğine neden oluyor. Yenişehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikâyetleri de değerlendirerek bu tür yapıların tespitini hızlandırıyor ve gerekli işlemleri tamamladıktan sonra yıkım sürecini başlatıyor. Yenişehir Belediyesi, Çiftlikköy Mahallesi’nde gerçekleştirdiği son yıkımla birlikte, bölgedeki risk faktörlerinden birini daha ortadan kaldırılmış oldu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halkın güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi: “Yenişehir’de yaşanabilir bir kent dokusu oluşturmak öncelikli hedefimiz. Metruk binalar hem görüntü kirliliği oluşturuyor hem de halk sağlığını ve güvenliğini tehdit ediyor. Biz de vatandaşlarımızın huzuru için bu tür yapıların tespitini hızlandırarak yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yenişehir’i daha temiz, daha güvenli ve modern bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” Başkan Özyiğit, halk sağlığı ve güvenliği için metruk bina yıkım çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.