Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, evsel katı atık niteliği taşımayan ağaç budama, moloz, hafriyat, tadilat, kullanılmayacak durumdaki eski ev eşyaları ve benzeri atıkları periyodik olarak topluyor.

Yenişehir Belediyesi her mahalleye özel bir toplama programı oluşturarak, vatandaşların çevre kirliliği oluşturmadan bu tür atıkları kolayca bertaraf etmelerine imkan tanıyor. Yenişehir Belediyesi özellikle ağaç budama ve tadilat gibi süreçlerin ardından oluşan atıkların kontrolsüz şekilde çevrede birikmesini engelliyor. Yenişehir Belediyesinin bu hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, mahallelerine özel belirlenen programı takip ederek atıklarını belirtilen günlerde dışarı çıkarabiliyor. Uygulama sayesinde hem çevre temizliği sağlanıyor hem de atık yönetimi daha sistemli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, ağaç budama, moloz, hafriyat, tadilat, kullanılmayacak durumdaki eski ev eşyaları ve benzeri atıkların toplanması için ’444 33 54’ telefon numarası ile Yenişehir Belediyesi Halk Masasını arayarak talep oluşturabiliyor.

Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri haftanın her günü farklı mahallelerde atık toplama işlemi gerçekleştiriyor.