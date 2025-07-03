Esenyurt’un sağlık turizminde önemli merkezlerinden biri olan Saadetdere Kaplıca Tesisi, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un girişimleriyle kapsamlı bir tadilat sürecinden geçen Saadetdere Kaplıca Tesisi, vatandaşların konforlu şekilde yararlanabileceği bir sağlık ve dinlenme alanı haline getirildi. Daha önce sadece Başkanlık tarafından kullanılan konaklama alanı ve spor salonları, yapılan düzenlemeyle halkın kullanımına sunuldu. Konaklanabilir bir tesis haline getirilen Saadetdere Kaplıcası çevresindeki oturma alanlarında vatandaşlar dinlenme imkanı da buluyor. Tesis içerisinde ıslak alanların yanı sıra, fizik tedavi odaları, pilates salonu ve sağlık görevlisi odası da bulunuyor. İlçede yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, tesisten indirimli olarak faydalanabiliyor.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy yaptığı açıklamada, "Esenyurt’un sağlık turizminde yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Saadetdere Kaplıca Tesisi’ni baştan sona yeniledik. Konaklama ve spor alanlarını da halkımızın kullanımına açtık. Tesisimiz Esenyurt’a hayırlı olsun" dedi.

"Tadilattan sonra tesis daha ferah hale gelmiş"

Tesisten faydalanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi. Tesisi ziyaret eden Burak Aldanmaz, "Kapının girişinden itibaren çok lüks bir yer olduğunu anladım. Spor salonu küçük olmasına rağmen çok iyi dizayn edilmiş, ekipmanlar kaliteli. Kafeterya ve yeşil alanlar da ayrı bir güzellik katıyor. Ücretsiz sunulması çok büyük bir hizmet" ifadelerini kullandı.

Yıllardır kaplıcadan faydalandığını söyleyen İmran Başaran ise, "Eklem ağrılarım için bu su gerçekten çok faydalı. Tadilattan sonra tesis daha ferah hale gelmiş. Çok memnunuz, herkese tavsiye ederim" diye konuştu.