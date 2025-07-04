Bilecik Belediyesi ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesinde açılan yeni yerleşim yerlerine sathi asfalt çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcısı Bilen Gökten, Mesut Ünver ve birim müdürleriyle birlikte çalışmanın devam ettiği alanlarda incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Subaşı, kendi tesislerinde kendi imkanlarıyla yolları daha ulaşılabilir hale getirdiklerini belirtti.

"Atıl haldeki tesisimizi bu şekilde tekrar kullanılır hale getirdik"

Mahalle sakinlerinin bu yöndeki taleplerini çözüme kavuşturdukları için duyduğu mutluluğu anlatan Başkan Subaşı, ‘’Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, şu ana kadar atıl şekilde duran sathi kaplama tesisinde gerekli tamir ve düzenlemeleri yaptı. Elimizdeki malzemeyi kullanarak, atıl durumda olan sathi kaplama tesisini yeniden faaliyet edebilecek hale getirdiler. Arkadaşlarımız ayrıca diğer bağlantı yollarını da kendi araç ve imkanlarımızla açıyor. Belediyeler Birliğinden hibe olarak aldığımız ekskavatör ile yeni yollar açıyor ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Çalışmalar kapsamında ayrıca gerekli yan yolları da açacağız’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Subaşı sathi kaplama tesisinin tekrar kullanıma açılmasıyla birlikte plent asfalt ihtiyaçlarını da kendi tesislerinde üretme imkanı bulduklarını sözlerine ekledi.