Anadolu Üniversitesinde profesörlük ve doçentlik kadrolarına atanan öğretim üyelerine beratlarını vermek üzere Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda tören düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel beratlarını takdim edecekleri bütün hocaları kutladı. Adıgüzel, "Değerli çalışma arkadaşlarım, bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Beratlarını alacak tüm hocalarımızı içtenlikle kutluyorum. Akademisyenlik, sabır, emek ve süreklilik gerektiren zorlu bir yolculuktur. Her yıl daha çok üreterek bugünlere geldik; aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Akademisyenliğin farkı, yalnızca somut çıktı üretmek değil, insanlık ve bilim tarihine kalıcı katkılar sunmaktır. Giydiğimiz cübbeler üzerimizde emeği olan herkese aittir; bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Cübbenin cebi ve düğmesi yok; çünkü biz bilgiyi çıkar gözetmeden, yalnızca bilimin ışığında üretmeyi ilke edindik. Bugün yeni bir akademik eşiği aşan arkadaşlarımızın sorumluluğu da artmıştır. Ürettiğiniz bilimin topluma ve gelecek kuşaklara ışık olmasını diliyorum. Hepinizi ve bugün burada olan ailelerinizi, dostlarınızı da yürekten kutluyorum" dedi.

Törende açılış konuşmasının ardından profesör ve doçent unvanı almaya hak kazanan öğretim üyelerine beratları Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından takdim edildi.

Törene başta Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serpil Koçdar, Prof. Dr. Erkan Erdemir, Prof. Dr. Yusuf Özkay ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç başta olmak üzere senato üyeleri, öğretim elemanları katılım gösterdi.