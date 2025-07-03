DÜZCE (İHA) – ASES Türkiye Şampiyonası, Türkiye Okçuluk Federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Düzce’de düzenleniyor. Şampiyona, Şıralık Şehir Stadı’nda devam ederken, Türkiye genelinden bin 400 sporcu yarışmalara katılıyor.

ASES Türkiye Şampiyonası’na, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen bin 400 sporcu katıldı. Teknik heyet ve sporcu aileleriyle birlikte katılımcı sayısı 3 bini aştı. Sporcular, farklı yaş ve kategorilerde yaylarını hedefe doğrultarak dereceye girmek için yarışıyor. Organizasyon kapsamında Şıralık Şehir Stadı dışında bir etkinlik çadırı da kuruldu. Etkinlik alanında çeşitli kurum ve kuruluşlar stant açarak ziyaretçilere bilgilendirme yaptı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak okçuluğun üssü olmak istiyoruz. Geçen yıl da bunu yaptık, güzel oldu. Bu yıl Okçuluk Federasyonumuzun Türkiye’de yaptığı şampiyonaların rekor katılımına şahit olduk. Organizasyonumuz güzel gidiyor. Ok atış alının dışında bir etkinlik çadırı kurduk. Burada kurumlarımız Düzce Valiliğimizin himayelerinde, Düzce Belediyemizin, Ticaret ve Sanayi Odamızın STK’ların ciddi desteğini aldık. 1400 sporcumuz şu anda burada teknik heyet ve ailelerle birlikte 3 binin üzerinde bir katılımcı var. Biz spor şehri Düzce için çalışıyoruz. Düzce Belediyemizle spor şehri Düzce için ciddi gayretler veriyoruz" dedi.

"Milli takım kampı Düzce’de olacak"

İsa Yazıcı, okçuluk ile ilgili 4 büyük organizasyona ev sahipliği yapacaklarını işaret ederek, "Okçulukla ilgili rekor katılım oldu. Turnuvanın devamında ağustos ayında 9-13 yaş arası Türkiye şampiyonası, milli takım seçmeleri burada olacak, milli takım kampı da Düzce’de olacak. Okçuluk Federasyonuyla 4 büyük organizasyonumuz var. İnşallah daha büyük organizasyonlar almak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

10 binin üzerinde sporcu ve kafile

Ayrıca, bu yıl içinde 24 ulusal faaliyet yapacaklarını belirten Yazıcı, "Düzce’de 19. ulusal faaliyetimizi yapıyoruz, yıl sonuna kadar 24 ulusal faaliyetimiz olmuş olacak. 10 binin üzerinde sporcu ve kafileyi Düzce’de ağırlayacağız. Şehrimizin turizmine, tanımına katkı sağlamak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Düzce’nin okçuluk merkezi olması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Şampiyona devam ederken gün sonunda ise dereceye giren sporculara madalyaları veriliyor.