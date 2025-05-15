Samsun’da yeni nişanlanan adliye çalışanı kadının evinden altınlarını çalan 21 suç kaydı bulunan kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde 03 Mayıs’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Adliyesi çalışanı yeni nişanlanan Z.K. adlı kadının evinin kapısını aparatla açan hırsız, nişanda takılan 40 bin liralık altını çaldı. Hırsızlık olayını fark eden Z.K. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak hırsızlık olayını G.Y.(36) adlı kadının gerçekleştirdiğini tespit etti. Evlerden hırsızlık suçundan 21 suç kaydı bulunan 5 çocuk annesi G.Y. hırsızlık polisi tarafından gözaltına alındı. G.Y.’nin ayrıca 11 Ekim 2024 günü bir başka evden de 5 bin TL nakit para hırsızlığı olayından dolayı firari olarak arandığı ortaya çıktı.

Suçlamaları kabul etmeyen G.Y., kucağında 5 aylık kızı ile birlikte bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.