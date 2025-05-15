Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu belirlenen Almanya uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 2016 yılında FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan hakkında işlem yapılan ve örgütün sözde mütevelli heyetinde yer aldığı iddia edilen N.U., isimli Almanya uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şahsın yapılan incelemelerde milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunan yabancı şahıslar kodu bulunan kişilerden olduğu ve işlemleri sonrası deport edileceği belirtildi.