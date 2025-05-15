Zonguldak’ta kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan aracın sürücüsü kazada hayatını kaybetti.

Kozlu ilçesine bağlı Değirmenağzı tünellerinde meydana gelen trafik kazasında 67 TK 499 plakalı otomobilin sürücüsü Faruk Başol hayatını kaybetti. Faruk Başol’un kontrolündeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücüyü fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Kozlu Belediyesi İtfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Faruk Başol, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Faruk Başol, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.