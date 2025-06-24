Yeni Malatyaspor Başkanı Haşim Karadağ, kulübün borç yüküne rağmen mücadeleyi bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Şartlar ne olursa olsun buradayız" dedi.

Borç yükü ve sportif başarısızlıklarla mücadele eden ve bu sezon 2. Lig’e düşen Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Haşim Karadağ, kulüp yönetimiyle birlikte kameraların karşısına geçerek kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi. Karadağ, kulübün mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve çözüm önerilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 17 gün önce yönetim olarak göreve geldiklerini hatırlatan Karadağ, "Biz bir ölüyü canlandırmaya geldik" ifadelerini kullandı.

Kulübün içinde bulunduğu ağır borç yükünün kendilerinden önceki dönemlere ait olduğunu söyleyen Karadağ, "Bu borcu biz yapmadık ki kaçalım. Şartlar ne olursa olsun buradayız" diyerek göreve devam kararlılığını yineledi.

Başkan Karadağ, Yeni Malatyaspor’un toplam borcunun faizleriyle birlikte 1 milyar TL’yi aştığını söyledi. Bu tabloya rağmen kulüpten umudu kesmediklerini belirten Karadağ, "Biz hayal değil, gerçek satarız. Bu borcu kapatacağız demedik ama çözüm yolları için çalışıyoruz. Malatya için bu rakam göz korkutacak bir rakam değil" şeklinde konuştu.

"Kulüp tüm Malatyalılara açık"

Yönetim anlayışlarında şeffaflığı benimsediklerini dile getiren Karadağ, "Kulübü halka açtık. Malatya halkı kulübe istediği zaman gelebilir, istediği belgeyi görebilir, her soruya cevap alabilir. Bu kulüp kimsenin değil, Malatyalılarındır." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor’un kullanımında olan üst bölgedeki tesislerin modern olduğunu ancak alt kısımdaki Nurettin Soykan Tesisleri’nin yıllardır atıl durumda bekletildiğini söyleyen Karadağ, "Aşağıdaki tesisler gerçek Malatyaspor’un hakkıdır. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız ’olur’ derse, bu tesisleri gerçek sahibine devretmeye hazırız" dedi.

Stat ismi için kurumsal firmalarla görüşülüyor

Gelir artırıcı adımlar kapsamında stat isim hakkı için güçlü firmalarla görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Karadağ, "Stat için 5 yıllık kontrat planlıyoruz. Malatya’ya yakışır firmalarla temas halindeyiz. Güzel teklifler var, biraz daha yukarı çekmek istiyoruz" dedi.

Karadağ ayrıca hayırsever isimlerin de stat ismine verilebileceğini dile getirdi.

Transfer tahtasında sorun yok, eksi puanla başlanacak

Transfer yasağıyla ilgili konuşan Karadağ, "Transferle ilgili sorun yok, borçlar ödendiği anda tahtamız açılır. Ancak şu an -6 puanla lige başlayacağız. Eğer sporcular tekrar şikâyet ederse ligden düşme riski de doğar. Bu yüzden süreci çok dikkatli yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Eski yönetim ve eski futbolculara da çağrıda bulunan Karadağ, "Bizim yapacağımız ödeme toplam borcun yüzde 20’sine denk geliyor. Geri kalan kısmı için eski yönetimlerin ve futbolcuların fedakârlık yapması gerekiyor. Herkes elini taşın altına koyarsa bu borç kapanır" ifadelerini kullandı.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesine bağlı kalacaklarını vurgulayan Karadağ, gerekirse yeni bir kongre düzenlenebileceğini de söyleyerek, "Mevcut yönetim kalmak şartıyla 10 kişilik yeni bir katılımla, finansmanı yönetecek güçlü isimleri de dahil ederek yeni bir yapı kurabiliriz. Akçeli işler hassastır, kimseyi zan altında bırakmayız" dedi.

Malatya büyük bir marka

Malatya’nın değerinin farkında olduklarını belirten Karadağ, "Malatya büyük bir markadır. Yeter ki biz Malatyalılar birbirimizi yemeyelim. Şehir dışında Malatya çok seviliyor, her kesimden destek görüyoruz. Bu kulüp yeniden ayağa kalkacak güce sahip" diyerek umudu vurguladı.

15 kritik dosya masada

Kulübün önünde çözülmeyi bekleyen 15 büyük dosya bulunduğunu açıklayan Karadağ, bu süreçte eski başkan Adil Gevrek’in de katkı sunacağını belirtti. "Adil Bey bu dosyalarla bizzat ilgileneceğini söyledi. Eğer yüzde 20 seviyesine ulaşırsak son hafta bile olsa bu süreci çözeriz" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda kararlılık vurgusu yapan Başkan Karadağ, "Bu süreci hep birlikte çözeceğiz. Şartlar ne olursa olsun biz buradayız. Malatya’nın hakkını sonuna kadar savunacağız" diyerek sözlerini tamamladı.