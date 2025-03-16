Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 15 Mart Dünya Yetim Günü’nde dünya genelinde 5 bin yetim ve ailesini iftar sofralarında bir araya getirdi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Ramazan ayının bereketini paylaşmak ve yetim çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla 15 Mart Dünya Yetim Günü’nde dünya genelinde 5 bin yetim ve ailesini iftar sofralarında bir araya getirdi. Kardeşlik ve dayanışma ruhunun hâkim olduğu bu özel günde, yetim çocuklar hem birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı hem de düzenlenen etkinliklerle neşeli anlar geçirdi.

15 Mart Dünya Yetim Günü vesilesiyle Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, yetim çocukların yüzünü güldürmek ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için dünya genelinde 5 bin yetim ve ailesiyle iftar sofralarında buluştu. Türkiye, Gazze, Suriye, Yemen, Afganistan, Bangladeş (Arakan), Lübnan ve Afrika’nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen iftar programlarıyla, Ramazan’ın bereketi ve dayanışması yetim çocuklarla paylaşıldı. Program boyunca yetim çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi. Yüz boyama etkinliği ve eğlenceli oyunlarla keyifli vakit geçiren çocuklar, iftarın ardından gerçekleştirilen etkinliklerle doyasıya eğlenerek unutulmaz anlar yaşandı.

İftar öncesinde Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yetkilileri, yetim çocuklara ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi. Programda söz alan yetim anneleri ise kendilerini yalnız hissetmediklerini ve destek gördükleri için minnettar olduklarını dile getirdi. Bu anlamlı iftar yemeği, hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleşti.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bağışçılarının katkılarıyla yetim çocukların yalnız olmadığını hissettirmeye ve onlara daha güzel bir gelecek hazırlamaya devam ediyor. Yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara güvenli bir gelecek sunmak amacıyla yıllardır insani yardım faaliyetleri yürüten dernek, kurulduğu günden bu yana sevgi, şefkat ve merhameti esas alarak yetim çocuklara yönelik birçok kalıcı projeye imza attı.