Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 2025 Kurban Bayramı kapsamında başlattığı Vacip Kurban çalışması ile bu yıl da "Kurbanım Kardeşime" diyerek gönül coğrafyasının dört bir yanında iyilik köprüleri kurmayı sürdürüyor. Savaş, yoksulluk ve açlıkla mücadele eden coğrafyalarda on binlerce ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen kampanya, kurban ibadetinin paylaşma ve kardeşlik ruhunu dünyanın dört bir yanına taşıyor.

Bu yıl belirlenen kurban hisse bedelleri, çalışılan bölgelerin ekonomik ve lojistik şartlarına göre farklılık gösteriyor. Afrika ülkelerinde hisse bedeli 4 bin 250 TL olarak belirlenirken, Gazze için bu bedel konserveleme yöntemiyle birlikte 7 bin 500 TL’ye ulaşıyor. Türkiye ve Suriye’de kurban bedeli 13 bin 500 TL, Yemen, Afganistan, Bangladeş ve Filistin kamplarında ise 5 bin 500 TL olarak açıklandı. Böylece bağışçılar, diledikleri bölgeye yönelik katkılarını ihtiyaçlara göre yönlendirme imkânı buluyor.

Gazze’ye umut, sofralara konserveyle destek

Gazze’de devam eden abluka, saldırılar ve kıtlık şartları halkı temel gıda maddelerine dahi ulaşamaz hale getirmiş durumda. Bu zorlu şartları dikkate alan Yedi Başak Derneği, Gazze için özel bir organizasyon planladı. Güvenli ülkelerde kesilen kurbanlık hayvanların etleri, hijyenik şartlarda konserve haline getirilerek bölgeye ulaştırılacak. Böylece uzun ömürlü, güvenli ve pratik bir gıda desteği sunulmuş olacak; bağışlar yalnızca bir kurban ibadeti değil, aynı zamanda bir yardım niteliği taşıyacak.

Filistin kamplarında dondurulmuş kurban desteği

Gazze dışındaki Filistinli mülteciler de kampanya kapsamında unutulmadı. Mısır, Ürdün, Lübnan ve Suriye’deki kamplarda yaşayan binlerce kişi için kurbanlık hayvanlar yine güvenli ülkelerde kesilecek, ardından dondurulmuş olarak paketlenerek bu kamplara gönderilecek. Bu yöntem sayesinde etler bozulmadan ve değer kaybetmeden bölge halkının istifadesine sunulacak, binlerce ailenin bayram sofrasına güvenli bir şekilde ulaşacak.

15 ülkede şeffaf, güvenilir ve İslami usullere uygun organizasyon

Yedi Başak, kurban organizasyonunu yalnızca bir yardım faaliyeti olarak değil, büyük bir sorumlulukla yürütülen ibadet hizmeti olarak ele alıyor. Afrika, Asya ve Orta Doğu’daki onlarca ülkede faaliyet gösteren ekipler, kurbanlık hayvanları önceden belirlenen bölgelerde İslami şartlara uygun biçimde seçiyor. Kurban kesimleri, bayramın birinci günü namaz sonrası bağışçılardan alınan vekâletlerle başlatılıyor. Her bağışçıya kurbanının kesildiğine dair SMS yoluyla anlık bilgilendirme sağlanıyor, kesim anına ait video kaydı ise kişiye özel olarak iletiliyor. Bu sayede şeffaflık ilkesi korunurken, bağışçılar da emanetlerinin doğru şekilde ulaştığını güvenle takip edebiliyor.

"Kurban, merhametin ve kardeşliğin davetidir"

Yedi Başak Yönetim Kurulu Başkanı Av. İsmet Yıldırım, kurban ibadetinin yalnızca dini bir vecibe değil aynı zamanda merhamet, paylaşma ve kardeşlik çağrısı olduğunu ifade ederek, "Kurban, gönüller arasında kurulan köprüdür. Sadece et değil; umut, sevgi ve dayanışma taşır. Bugün dünyanın dört bir yanında kardeşlerimiz zorluk içinde yaşam mücadelesi veriyor. Bu ibadeti eda ederken onların yanında olduğumuzu da göstermeliyiz," dedi. Ayrıca Yıldırım, kurban vesilesiyle sahada görev yapan ekiplerin, Türkiye’nin merhamet dolu selamını mazlumlara ulaştırdığını belirterek, "Bu yıl da yüz binlerce kardeşimizin gönlüne iyilikle dokunacağız. Gazze ve Filistinli kardeşlerimizi unutmuyoruz. Bu yolculukta bizlere güvenen tüm bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Bağış yöntemleri ve iletişim kanalları

Yedi Başak Kurban Kampanyası’na destek vermek isteyen hayırseverlerin www.yedibasak.org internet sitesi üzerinden online bağışta bulunabilecek. Dileyenler EFT/havale ile banka hesaplarına bağış yapabilecek, 0553 886 77 77 numaralı çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilecek ya da 0342 325 10 30 numaralı dernek merkezi ve ülke genelindeki temsilciliklerle iletişime geçerek bağışlarını kolaylıkla gerçekleştirebilecek.