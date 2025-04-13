Kocaeli’de gerçekleştirilen tretuvar çalışmalarıyla hem yayaların güvenliği artırılıyor hem de ilçelerdeki ulaşımın daha düzenli hale gelmesi sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yayaların güvenli bir şekilde yürüyebilmesi için karayolu kenarlarındaki kaldırımlarda oluşan bozulmaları onararak, muhtemel kazaları engelliyor. Yol ve Bakım Timleri tarafından yapılan tretuvar çalışmaları önceden belirlenen bir plan çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında eski ve hasar görmüş tretuvar taşları yenileriyle değiştirildi. Ayrıca yol kenarındaki bazı bölgelerde genişletme yapılarak daha fazla alan oluşturuldu. İzmit D-100 Karayolu’nun yan yolunda yapılan çalışmalarla hem yayaların hem de araçların daha güvenli bir şekilde ulaşım imkanı sağlandı.