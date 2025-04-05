Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çay Mahallesi Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde, çarşı merkezinden Nadır mevkiine giden A.C.T. idaresindeki 67 AER 615 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçen M.U. isimli kadına çarptı. Motosikletin çarpmasıyla kadın havaya savrularak beton zemine düştü. Yere düşen kadın o esnada karşıdan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan kadın, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.