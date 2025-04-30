Sakarya’nın Karasu ilçesinde 70 yaşındaki adamı ezen Karasu Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun şoförü, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Dün, Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Karasu Belediyesi’ne ait H.A. idaresindeki 54 PJ 335 plakalı çöp kamyonu, marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Hasan Topaslan’ı ezdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde savcı incelemesi sonrasında Topaslan’ın cansız bedeni, hastane morguna sevk edilirken şoför gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.