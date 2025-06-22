İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar dakikada 16-20 kez aldığı nefesi birçok kişinin bilinçsizce alıp verdiği belirtildi. Doğru nefes almanın sadece yaşamı sürdürmek için değil aynı zamanda beden ve ruh sağlığının gelişmesinde önemli rol oynadığını belirten Karya Farma HBX Ar-Ge ekibinden Kimyager ve Nefes Teknikleri Uzmanı Aslı Aktaş ve Hakan Başlık tarafından "Nefes,Frekans ve Sekans" adlı kitap hazırladı. Kitabın hazırlıklarının tamamlandığı ve önümüzdeki günlerde baskıdan çıkacağı belirtildi.

"Nefes, hayatın kapısıdır"

Yaşamın en temel vazgeçilmez eyleminin nefes almak olduğunu belirten Nefes Teknikleri Uzmanı Aslı Aktaş, "Çoğu insan farkında olmadan yüzeysel ve bilinçsiz bir şekilde nefes alır. Oysa doğru nefes teknikleri, bedensel sağlığı güçlendirmenin ötesinde, zihinsel berraklık ve duygusal dengeyi de beraberinde getirir. Kadim öğretilerde nefes, sadece oksijen almak değil, aynı zamanda yaşam enerjisini bedene çekmektir. Doğru nefes, hücrelerin yenilenmesini, bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve stresin azalmasını sağlar. Doğa ve çevrenin git gide tahrip olduğu dünyamızda, doğru nefes almak doğal besine ulaşmak kadar önemli hale geldi. Bu nedenle insanların doğru nefes almasına yardımcı olmak için önemli bir çalışma yaptık. Bu teknikleri tek tek kaleme alıp kitaplaştırdık" diyerek kitabın önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacağını belirtti.

Nefes almanın sadece bir beden pratiği değil, aynı zamanda bir farkındalık ve şifa aracı olduğunu da kaydeden Aktaş, düzenli nefes çalışmalarının, kişinin kendini tanımasına, stresini yönetmesine ve daha yüksek bir yaşam kalitesine erişmesine yardımcı olduğunu belirtti.

"Hayatta kalmak için değil bilinçli bir yaşam sürmek için nefes alın"

İnsanların pek çoğunun bilinçsizce ve hayatta kalmak için nefes aldığını oysa bu konuda bilinç oluştuğunda nefes almanın daha sağlıklı bir yaşamın kapısı olacağını kaydeden HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, "Bu çalışmamız ile Türkiye, nörolojik sağlığa bütünsel bir bakış getiren çarpıcı bir kitapla tanışacak. Bu kitapta yalnızca teknik bilgiler değil, nefesle açılan içsel kapıları, kadim bilgilerle harmanlanmış bir şekilde okura sunuluyor. Karya Farma HBX Ar-Ge’de geliştirilen ve patentle koruma altına alınan özle formülasyonların da yer aldığı bu eserde yüksek frekanslı besinlerin, sinir sistemi üzerindeki etkilerine dair özgün içerikler de yer alıyor" dedi.

Kimyager ve Nefes Teknikleri Uzmanı Aslı Aktaş ve Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık imzalı kitabın, (nefes, frekans ve sekans) üçlüsünü de ele alarak aynı zamanda yeni bir tedavi modelini de açıklayacağı ileri sürüldü.