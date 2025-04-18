Türkiye’nin ilk ve tek 35 yaş üstü güzellik yarışması olan “Golden Queen”, 22 Nisan 2025 tarihinde Fişekhane’de muhteşem bir finalle geri dönüyor. 2005 yılında ilk defa Banu Noyan tarafından gerçekleştirilen yarışma, 20 yıllık bir aradan sonra yine “Altın Kraliçe” seçmek üzere toplanıyor. Bu yıl, 700 başvuru arasından seçilen 28 şanslı finalist, büyük finaldeki taht mücadelesine hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - 35-65 yaş aralığında, doktor, avukat, mühendis, modacı, öğretmen ve birçok farklı meslek grubundan gelen bu güçlü kadınlar, sadece kendi güzelliklerini değil, aynı zamanda azim ve kararlılıklarını da sergileyecekler. Banu Noyan’ın önderliğinde gerçekleştirilen 4 günlük kamp süresince, finalistler koreograflarından doğru duruş, yürüyüş, bakış ve zarafet eğitimi alarak göz alıcı bir performans için hazırlık yapıyor. Bu eşsiz eğitim, her bir adayın kendine olan güvenini artırarak sahnede parlamalarını sağlayacak.

Golden Queen büyük finalinde bu eşsiz kadınlar, Cemil İpekçi’nin jüri başkanlığında ve Banu Noyan’ın Organizasyon Komitesi başkanlığında; Dr. Ender Saraç, Ecz. Mehmet Müderrisoğlu, Neslihan Yargıcı, Kemal Doğulu, Reyhan Karaca, Nagihan Karadere, Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu, Tayfun Duygulu, Şenol İpek, Türkan Şerbetçi, Gül Ergi, Neslihan Kozanoğlu, Golden Queen 2005 Kraliçesi Hatice İshakoğlu, Dilek Aksak, Dr. Çiğdem Özden, Neşe Sert, Dr. Nusret Kırerleri, Özlem Sönmez, Selçuk Çobanoğlu, Selma Birinci’nin olduğu birbirinden önemli büyük jürinin önüne çıkacaklar.

2025 Golden Queen yarışmasının sunuculuğunu, Türkiye’nin en sevilen simalarından Pınar Altuğ Atacan ve Cem Özer gerçekleştirecek. Bu muhteşem ve unutulmaz anılar bırakacak gecede Elhan Tok “Yeşilçam esintileri”, Cenk Tevetoğlu, Tayfun Duygulu ve Reyhan Karaca şarkılarıyla ile izleyicilere çok özel show ve sürprizlerle dolu bir program sunulacak.

Ödül Kategorileri ve taçları sahiplerine kavuşturacak isimler ise şöyle;

MISS PHOTOGENIC: Cengiz Dikbaş, Özlem Sönmez, Tayfun

MISS BEST WALK: Şenol İpek, Gürkan Akbay, Nagihan Karadere

JUDGES' SPECIAL AWARD: Kemal Doğulu, Selma Birinci

SECOND RUNNER UP: Dr. Çiğdem Özden, Mehmet Müderrisoğlu, Reyhan Karaca

FIRST RUNNER UP: Selçuk Çobanoğlu, Türkan Şerbetçi, Neslihan Yargıcı

GOLDEN QUEEN 2025: Cemil İpekçi, Banu Noyan ve Hatice İshakoğlu.

Jürinin seçtiği isimlere taçları takarak kadınların manifestosunun “Güzellik Her Yaşta” olduğunu hatırlatacaklar. Banu Noyan, organizasyon hakkında şunları belirtti:

“Golden Queen yarışması, hayallerini gerçekleştiremeyen kadınlar için, hayatları boyunca unutamayacakları anılar yaratacak. Fiziksel özelliklerle sınırlandırılmak, en büyük haksızlıktır. Oysa kadın; anne, çalışan ve üreten bir varlıktır. Bu kez sahne, 35 yaş üzeri farklı yaş gruplarındaki kadınların özgürlük alanı olacak.”

Gecenin davetiyeleri, Çocuk Eğitim Derneği tarafından Fonzip internet sitesi üzerinden temin edilebilecek.