Son dönemde hem sahne enerjisiyle hem de duygusal şarkı yorumlarıyla adından sıkça söz ettiren Tuğçe Kandemir, bu kez Karadeniz rüzgârını Bursa'ya taşıdı. Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Karadeniz Festivali kapsamında sahne alan Kandemir, hayranlarıyla dolu dolu bir gece yaşadı.BURSA (İGFA) - Festival alanını dolduran binlerce müziksever, Kandemir'i büyük bir coşkuyla karşıladı. "Bu Benim Öyküm", "Sakın Ola", "Aradan Çok Yıllar Geçti", "Saçlarıma Yıldız Takana", "Ah Ellerim Kırılaydı" gibi şarkılarını sevenleriyle buluşturan Kandemir, sahnesinde hem eğlenceyi hem de duygusallığı harmanlandı.

Sevilen tüm parçalarını alanı dolduran kalabalığın hep bir ağızdan eşlik etmesiyle seslendiren Kandemir, enerjisini bir an bile düşürmedi. Karadeniz Festivali'ne enerjisiyle renk katan sanatçı, seyirciyle kurduğu bağı bir kez daha gösterdi.

Gecenin en özel anı ise, Tuğçe Kandemir'in "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdiği an oldu. Şarkıya başlamadan önce, "Bu türkü Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’a gelsin" demesiyle seyircilerden büyük alkış aldı. Kandemir'in duygusal performansı, geceye damgasını vuran sahnelerden biri olarak hafızalara kazındı.