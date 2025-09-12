Bursa’nın Gemlik ilçesinde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında sahne alan ünlü sanatçı Mehmet Çevik, hemşehrilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Normalde milyon liralık sahne ücretleriyle bilinen Çevik, doğup büyüdüğü memleketinde hiçbir ücret almadan sahneye çıkarak büyük takdir topladı.

Gemlik Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaş, Çevik’in sevilen parçalarında adeta kendinden geçti. Hareketli şarkılarda meydanda yer yerinden oynarken, duygusal eserlerde ise hep bir ağızdan şarkılara eşlik edildi. Çevik, daha önce Aslı Hünel ve Serdar Ortaç ile seslendirdiği parçaları bu kez sahnede tek başına canlı okuyarak hayranlarına sürpriz yaptı.

Konseri izleyenler arasında sadece meydanı dolduran kalabalık yoktu; çevredeki evlerin balkonlarında toplanan vatandaşlar da ellerinde bayraklarla şarkılara eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

Geceye damga vuran an ise ünlü sanatçının küçük kızı Zeynep’in sahneye çıkmasıyla yaşandı. Minik Zeynep, babasıyla birlikte şarkı söyleyerek Gemliklilere duygusal anlar yaşattı. Baba-kızın sahnedeki düeti dakikalarca alkışlanırken, o anlar kameralara anbean yansıdı.

Sahne performansı, içtenliği ve sürprizleriyle Gemliklilerin gönlünü fetheden Mehmet Çevik, zaman zaman seyircilerinde arasına dalıp, fotoğraf kareleriyle geceyi ölümsüzleştirirken, "Burası benim memleketim, en büyük sahnem burası" sözleriyle hemşehrilerinden büyük alkış aldı. Kuliste konuşan Çevik, gazetecilere verdiği röportajda "Bugün bu anlamlı günde sahne almak ve memleketim Gemlik’te sevenlerimle buluşmak benim için çok özel" diyerek günün anlam ve önemine dikkat çekti.